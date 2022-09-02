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Başkan Sülük'ten Gürkan'a hizmet teşekkürü

Politika Haberleri

Başkan Sülük'ten Gürkan'a hizmet teşekkürü

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Pütürge Belediyesini ziyaret ederek vatandaşlarla istişarelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Pütürge Belediyesini ziyaret ederek vatandaşlarla istişarelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ve beraberindeki heyet ile Tepehan, Gertan ve Nohutlu, Pazarcık, Ormaniçi, Poskıran, Balpınarı, Çayköy ve Kavaklıdere Mahallelerindeki muhtarla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan hizmetleri yerinde inceleyen ve muhtarlarla görüşen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Pütürge Belediye Başkanımız, muhtarlarımızla birlikte şehrimizin her köşesinde her mahallesinde hizmetlerin sağlıklı, adil ve adaletli götürülmesi noktasında görüş alış verisinde bulunuyoruz. Gezdiğimiz mahallelerde Büyükşehir belediyemiz güzel çalışmalara imza attı. Daha yapılacak işler çok. Daha kaliteli daha nitelikli hizmetleri vatandaşlarımız hak ediyor" şeklinde konuştu.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ise yaptıkları hizmetler adına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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