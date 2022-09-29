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Başkan Sayan: "Ağrı'da yaptığımız projeleri gören yok"

Politika Haberleri

Başkan Sayan: 'Ağrı'da yaptığımız projeleri gören yok'

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı'da yapılan birçok önemli yatırımın büyük şehirlerde yapılan küçük çalışmalar kadar ifade edilmemesinden yakındı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı'da yapılan birçok önemli yatırımın büyük şehirlerde yapılan küçük çalışmalar kadar ifade edilmemesinden yakındı.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yüksek bütçelere sahip olan İstanbul ve Ankara'da yapılan küçük çalışmaların Türkiye'nin en doğusunda bulunan Ağrı'da yapılan ve ülke ekonomisine de fayda sağlayacak olan projelerden daha çok konuşulduğunu belirterek sitem etti.

Belediye Başkanı Sayan öğrencilerin, gençlerin ve aile destek hizmetleriyle ailelerin de yanında olduklarını vurguladığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Devasa bütçeleri olan Ankara ve İstanbul'da 2 km asfalt yapıldı mı herkes paylaşım yapıp başkanları övüyor. Ağrı belediyesi 1 buçuk yılda 150 km asfalt yapmış. Ulaşım 25 kuruş ve 1 buçuk lira. Su 1 TL Asfalt plenti, taş kırma, çöpten elektrik üretme.

Bunu nasıl başardınız diyen var mı?

Ahırlar projesi, Murat Nehiri projesi, asfalt kaldırımlar, bedava et, bedava şeker, fakirlere ev, kızlara çeyiz, öğrencilerin sınav ücretini yatırma, binlerce ihtiyaç sahibi aileye gıda, giyecek ve yakacak. Sobası olmayana soba ve daha yüzlercesi Ama gören yok çünkü Ağrı uzak." - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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