Havza Belediye Başkanı, İlçede Yapılan Çalışmaları İnceledi

SAMSUN (İHA) – Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu bilinci ile çıktığımız yolda ilçemiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

SAMSUN (İHA) – Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu bilinci ile çıktığımız yolda ilçemiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Samsun'un Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir inşası son aşamaya gelen Havza Belediyesi Kapalı Yöresel Ürünler ve Sebze Pazarı, inşaatı devam etmekte olan Havza Hükümet Konağı ile Havza Rezerv Yapı projesi kapsamında yapılacak olan iş merkezinin yer aldığı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kaşif Arslan Sokakta başlatılan yol yükseltme, yenileme ve TCDD tarafından Havza Belediyesine tahsis edilen alanda otopark alanı açma çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler aldı.

Devam eden çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Bölgede devam eden ve başlayacak yatırımların tamamlanması ile yaya ve araç yoğunluğunun artacak. Amacımız ilçemizin yeni cazibe merkezi olacak olan bölgesinde yaya ve araç trafiğini rahatlatmak. Bu amaç ile Havza Belediyesi Kapalı Yöresel Ürünler ve Sebze Pazarı, Havza Hükümet Konağı ve yeni iş merkezimizin bölgeye kazandıracağı hareketliliği kaldıracak şekilde yollar ve otopark alanı kazandıracağız. Yapılan görüşmeler neticesinde TCDD tarafından Havza Belediyemize tahsis edilen alanda yaklaşık 100 araçlık otopark alanı yapmak, yollarımızı bu yoğunluğa uygun hale getirmek için yol yükseltme ve yenileme çalışmalarımıza başladık" diye konuştu.

"Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu bilinciyle çalışıyoruz"

İlçenin daha iyi bir konuma gelmesi için çalışmaya devam etiklerini ifade eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir;, şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde Havza'yı modern bir şehir konuma getirmek için çalışmaktayız. Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu bilinci ile çıktığımız yolda ilçemiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah ilçemizin yeniz cazibe merkezi olacak bu bölgede belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinden bir ile halkımızı buluşturacağız. İlçemize hayırlı olsun. İlçemize yapılan yatırımlar ve ilçemizde yürütülen çalışmalardan ötürü başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." - SAMSUN