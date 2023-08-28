Başkan Kurt Güven tazeledi

Cumhuriyet Halk Partisi Selendi İlçe Teşkilatının Olağan genel kurulunda mevcut başkan Selim Kurt güven tazeledi.

Yeni Cami Mahallesi CHP Parti Lokalinde yapılan Selendi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı seçiminde seçime tek aday olarak giren mevcut Başkanı Selim Kurt güven tazeleyerek tekrar CHP Selendi İlçe Başkanı oldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kongrenin divan başkanlığını Manisa CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu yaptı. CHP Selendi İlçe Başkanlığında yapılan kongreye CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, siyasi parti başkanları, oda başkanları ve partililer katıldı.

Tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan Selim Kurt yeniden başkanlığa seçildi. Selim Kurt başkanlığındaki Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: "Abdurrahman Selcuk, Umut Barış Sağ, Emine Özlem Çelik, Hülya Uğur, Mehmet Kesgin, Mutlu Kahraman, Nuriye Özcan, Nurullah Metin, Ramazan Eryıldırım, Ulaş Kurt." - MANİSA