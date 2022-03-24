Başkan Köse Orman Haftası'nda miniklerle fidan dikti

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 21-26 Mart Orman Haftası münasebetiyle Peyami Safa Anaokulu ve General Zeki Doğan Anaokulu öğrencileriyle fidan dikme şenliğinde buluştu.

Fidanları toprakla buluşturmadan önce kısa bir konuşma yapan Köse, "İlkbahar yeni bir diriliş demek, yenilik demek, doğanın canlanması demek. Orman Haftası münasebetiyle bizler de gençlerimizle, çocuklarımızla, ailelerimizle beraber burada bir fidan dikme şenliğinde beraberiz" ifadelerini kullandı.

Peyami Safa Anaokulu ve General Zeki Doğan Anaokulu öğrencilerine, öğretmenlerine ve velilerine teşekkür eden Murat Köse, çocuklara yeşil sevgisini aşılamanın önemine vurgu yaptı. Mamak Belediyesi'nin yeşil belediyecilik anlayışına işaret eden Köse, belediye olarak ihtiyaç olan her yeri yeşille kavuşturduklarını ve kavuşturacaklarını belirtti. Köse, önümüzdeki kışa kadar her ay Mamak'ın değişik yerlerine, ihtiyaç olan yerlerine fidan dikim çalışmalarının yapılmaya devam edeceğini söyledi.

"Mamak'taki 700 bin insanın hepsi başımızın tacı"

Başkan Köse, 3 yıldır verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirterek, "'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesine inanarak bu işleri yapıyoruz. İnsanlarımızın, halkımızın rızasını Hakk'ın rızası olarak görüyoruz. 700 bin insanımız var Mamak'ta. Hepsi başımızın tacı. Hepsinin hizmetkarıyız" açıklamasında bulundu.

Konuşmanın ardından Köse, anaokulu öğrencileriyle beraber fidan dikti. 150 fidan dikilerek, can suyu verildi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, miniklerle yakından ilgilenerek, onlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. - ANKARA