Başkan Kepenek; "Cumhuriyetimiz, atalarımızdan bizlere kalan en büyük mirastır"

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi; "19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesinin, büyük zaferle taçlanmasının sonucunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te 'Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir' diyerek ilan ettiği Cumhuriyetimiz, atalarımızdan bizlere kalan en büyük mirastır. Cumhuriyet; milletimizin birlik içinde vermiş olduğu varoluş mücadelesinin, azim, fedakarlık ve büyük bir kahramanlıkla ölümsüzleştirmesidir.

Milletimiz; genci, yaşlısı, kadını, erkeği bir bütün olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının öncülüğünde, zor şartlar ve yokluklar içerisinde, tüm dünyaya Türk milletinin iradesine hiçbir zaman pranga vurulmayacağını ilan etmiştir. Aziz bir neslin; büyük mücadeleler neticesinde kurduğu ve bizlere armağan ettiği, binlerce yıllık devlet geleneğimiz ile harmanlanmış olan Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın gurur, mutluluk ve coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında tarihimizden aldığımız güçle geleceğe büyük bir ümitle bakıyor, emin adımlarla ilerliyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılında bizlere düşen en önemli vazife; her bir karışını ezanlarımız ve bayrağımız ile süslenmiş, üzerinde özgürce yaşayabileceğimiz bir vatan bırakan kahramanlarımızın aziz hatıralarına sahip çıkmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz' sözünü kendimize şiar edinerek milletini, hürriyetini seven, milli ve manevi değerlerine bağlı gençler yetiştirmeye vesile olmaktır.

Bu önemli ve anlamlı gün vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milletimizin sonsuza dek bağımsız yaşaması için, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun." - DENİZLİ