Üye Girişi
Haberi Paylaş
Başkan Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini vatandaşlarla birlikte kutladı

Başkan Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini vatandaşlarla birlikte kutladı

Politika Haberleri

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre aldığı zaferi vatandaşlarla birlikte kutladı. Kutlamaların gecenin ilerleyen saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre aldığı zaferi vatandaşlarla birlikte kutladı.

Kocarlı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen kutlamalarda Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve AK Parti İlçe Başkanı Ümit Özdemir vatandaşlarla birlikte oynayarak sevinçlerini yaşadı. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla kutlamalara katılırken, bazı vatandaşların ise araçları ile konvoy yaptıkları görüldü. Kutlamaların gecenin ilerleyen saatlere kadar devam etmesi bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Nedim Kaplan Koçarlı Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title