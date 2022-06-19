Başkan Gürkan'dan Kuyumcular Çarşısında inceleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya genelinde yapmış olduğu çalışmalarla fiziki açıdan modern, çağdaş bir Malatya için çalışmalar yürütürken bir yandan da sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla mevcut alanların daha güzel bir mekan haline dönüştürmeyi amaçlıyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sokak sağlıklaştırma çalışmaları çerçevesinde Hamidiye Mahallesindeki (Kuyumcular Çarşısı) çalışmaları yerinde inceledi. Malatya'yı her alanda modern ve gelişmiş bir İl statüsüne kavuşturmak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Yıllardır vatandaşlarımıza hizmet eden kuyumcu esnafımızı daha temiz ve modern bir alanda hizmetlerine devam etmeleri noktasında başlatmış olduğumuz sokak sağlıklaştırma çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir. Çalışmalarımız sonunda bu alanda bulunan işletme sahipleri hem daha sağlıklı hem de hijyen, tertipli ve düzenli bir mekana kavuşmuş olacaklar. Şehir merkezinde vatandaşlarımızın uğrak noktalarından biri olan kuyumcular çarşısı diye tabir ettiğimiz bu alan hem görsel hem fiziksel açıdan güzel bir mekan hüviyetine kavuşmuş olacak. İnşallah bu çalışmalar tamamlandığı zaman cephe giydirme anlamında örnek bir çalışma olarak esnafımıza ve hemşerilerimize sunmuş olacağız. Bu çalışmalarımızın Malatya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Politika