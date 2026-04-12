Başkan Gündüz'den Netenyahu'nun açıklamalarına tepki

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Netenyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Tüm dünya ve insanlığın Gazze kasabı katil, terörist Netanyahu'nun gerçek yüzünü gördüğünü söyledi. Son çırpınışı köşeye sıkışan katil Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak fanatik güruhunu konsolide etmeye çalıştığını dile getiren Gündüz, "Gazze'de bir soykırım sahneleyen ve bölgedeki yedi ülkeye saldıran katil, terörist Netanyahu, çaresizlikten dolayı Cumhurbaşkanımızı hedef almaya cüret ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, daha adil, barışçıl ve güvenli bir dünya için zalimlere karşı mücadelesine devam edecek. Liderimize yapılan alçaklığa karşı ordumuz ve biz dahil seferberliğe devletimizin emrindeyiz. Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın ölümüne yanındayız" dedi. - DİYARBAKIR

