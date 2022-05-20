Başkan Gültak, Bakan Kurum'a projelerini anlattı - Haberler

MERSİN (İHA) – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Barış Mahallesi TOKİ Projesi Temel Atma Töreni başta olmak üzere bir dizi program için geldiği Mersin'de, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı ziyaret ederek projelerle ilgili bilgi aldı.

Bakan Kurum, Mersin programında Akdeniz Belediye Başkanı Gültak ile buluştu. Belediyede gerçekleşen buluşmaya, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ve TOKİ yetkilileri de katıldı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yürütülen hizmet ve çalışmaların istişare edildiği ziyarette, başta Barış ve Çay mahallelerindeki TOKİ projeleri olmak üzere, ilçede yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik birçok konu ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Gültak, kentsel dönüşüm başta olmak üzere ilçede gerçekleşen birçok yatırım ve projeyle ilgili sunum yaptı. Gültak, günün anısına Bakan Kurum'a tablo hediye etti. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Politika