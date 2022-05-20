Başkan Gültak, Bakan Kurum'a projelerini anlattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Gültak, Bakan Kurum'a projelerini anlattı

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Başkan Gültak, Bakan Kurum'a projelerini anlattı

MERSİN (İHA) – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Barış Mahallesi TOKİ Projesi Temel Atma Töreni başta olmak üzere bir dizi program için geldiği Mersin'de, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı ziyaret ederek projelerle ilgili bilgi aldı.

MERSİN (İHA) – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Barış Mahallesi TOKİ Projesi Temel Atma Töreni başta olmak üzere bir dizi program için geldiği Mersin'de, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı ziyaret ederek projelerle ilgili bilgi aldı.

Bakan Kurum, Mersin programında Akdeniz Belediye Başkanı Gültak ile buluştu. Belediyede gerçekleşen buluşmaya, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ve TOKİ yetkilileri de katıldı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yürütülen hizmet ve çalışmaların istişare edildiği ziyarette, başta Barış ve Çay mahallelerindeki TOKİ projeleri olmak üzere, ilçede yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik birçok konu ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Gültak, kentsel dönüşüm başta olmak üzere ilçede gerçekleşen birçok yatırım ve projeyle ilgili sunum yaptı. Gültak, günün anısına Bakan Kurum'a tablo hediye etti. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Politika

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Akdeniz, Mersin, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title