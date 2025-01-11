Başkan Erdem; "Hep halkın içinde ve sahada olacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'dan memnun olarak ayrıldığını ve çok çalışması gerektiği yönünde talimatı olduğunu ifade eden AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ; "Hep halkın içinde ve sahada olacağız" dedi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanının Aydın'dan memnun ayrıldığına dikkat çeken Başkan Erdem, çok çalışılması ve halkın içinde olunması yönünde talimat aldıklarını söyledi. AK Parti İl Kongresi'nin ardından il başkanı görevine resmen başlayan Erdem, vatandaşın sorunlarıyla yakından ilgileneceklerini belirterek "AK Parti Aydın İl Kongremiz çok büyük bir katılımla ve coşkuyla gerçekleşti. Kongremize katılanlara, katılamayıp gönlü bizimle olanlara çok teşekkür ediyoruz. Kongremize teşrif ederek bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan da katılım ve coşku sebebiyle Aydın'dan memnun olarak ayrıldılar. Bize de bizzat talimatları 'çok çalışmamız ve halkımızla iç içe olmamız' yönünde oldu. Yeni oluşan İl Yönetim Kurulu Üyeleri arkadaşlarımızla beraber hemen çalışmalarımıza başlayacağız. Bir yandan Aydın'a yapılacak hizmetleri dikkatle takip ederken, diğer yandan teşkilatlarımızla birlikte halkımızın sorunlarıyla yakından ilgileneceğiz. Hep halkın içinde ve sahada olacağız" dedi.

Açıklamasının devamında önceki dönem başkan ve yönetimine hizmetleri için teşekkür eden Başkan Erdem; "Kongremizin hazırlanmasında ve başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde emeği geçen önceki dönem İl Başkanımız Gökhan Ökten'e, önceki dönem İl Yönetim Kurulu Üyelerine, İl Kadın ve İl Gençlik Kollarına, İlçe Teşkilatlarımıza ve tüm partidaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın Aydın Programı'nın gerçekleşmesinde emek veren Valimiz Yakup Canpolat'a, Emniyet ve Jandarma Teşkilatımıza, tüm görevlilere teşekkür ediyoruz. Bugünden sonra artık hızla çalışmaya başlayacağız. Aldığımız bu onurlu görevi bihakkın yerine getirmek için gayret göstereceğiz. Gayret bizden, başarı Allah'tandır" şeklinde konuştu. - AYDIN