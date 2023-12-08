Başkan Ercan gününü öğrencilere ayırdı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, yoğun mesaisinde gençlere vakit ayırmayı ihmal etmiyor. Birçok anaokulu ve ilkokulu ziyaret eden Ercan, hediyeleriyle öğrencileri mutlu etti.

Her vakit bulduğunda gençlerle ve çocuklarla bir araya gelmeye büyük önem veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, sık sık öğrencilerle buluşuyor. Gününü öğrencilere ayıran Başkan Ercan, Dr. Nurettin Beyhan İlkokulu ve Ortaokulu, Yenikent İlksan Anaokulu, Şehit Burak Türkoğlu Anaokulu, Fatih Anaokulu'nu ziyaret etti. Sınıfları tek tek dolaşan Ercan, çocuklarla hem sohbet etti hem de hediyelerle yüzleri güldürdü.

"En mutlu anılarımız çocuklarımızın neşesi"

Eğitim, kitap, oyunlar hakkında öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Ercan öğrencilere nasihatte bulundu. Ercan, "En çok okullarda yaptığımız ziyaretleri seviyoruz. Çünkü biliyoruz ki her kapının ardından günümüzü güzelleştirecek onlarca güzel sebep var. En mutlu anılarımız çocuklarımızın neşesine, gözlerindeki pırıltıya şahit olduğumuz andır. Evlatlarımızın daima yanlarındayız. Yolları açık, başarıları daim olsun" diye konuştu.

Öğrencilerle aynı sıraya oturarak onlarla tek tek ilgilenen Başkan Ercan, ilk ve ortaokul öğrencilerine akıllı kalem ve kalemlik hediye ederken, anasınıfı öğrencilerini de oyuncaklarla sevindirdi. - ANKARA