Trabzon'un Akçaabat İlçesi Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, görev süresi boyunca yapılan çalışmaları değerlendirdi

Trabzon'un Akçaabat İlçesi Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, düzenlediği basın toplantısında göreve başladığı 2019 yılından bugüne kadar yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.

Ekim, 2019 yılı seçimlerinde halka söz verdikleri projelerin bir kısmı hayat bulduğunu belirterek, "Hepinizin malumu 2019 yılı Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Akçaabat Belediye Başkanı olarak göreve başladım. Belediye Başkanlığı görevinde 5 yıllık süremizi tamamlamak üzereyiz. 2019 yılından sonra göreve geldiğimizin yaklaşık bir yıl sonrasında tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi yaşadık. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem olmak üzere sel felaketleri, orman yangınları gibi bir sürü doğal afeti ülkece yaşadık. Ülkemizin çevresinde yaşanan savaşlar. Tüm dünyada yaşanan ekonomik çalkantılar. Bunların hepsini 5 yıllık süreçte yaşadık. Ama çok şükür bu zorluklara rağmen ilçemize bir sürü yatırımı kazandırdık. 2019 yılı seçimlerinde halkımıza söz verdiğimiz projelerin bir kısmı hayat buldu; bir kısmı inşaat aşamasında bir kısmının da projesi devam ediyor. Tabi biz, söz verdiğimiz projelerin yanında irili ufaklı birçok çalışma da yaptık" dedi.

Kültür sanat faaliyetleri olmadan Belediyeciliğin olmayacağını kaydeden Ekim, "Turizmden istihdama, alt ve üst yapıdan ulaşıma, eğitimden spora ve kültür sanata dair birçok yatırımı Allah'ın izniyle ilçemize kazandırdık. Bir de bizi diğerlerinden farklı kılan, Kültür Sanat Faaliyetlerini her yıl bir önceki yıl yapılanların üzerine koyarak yapmaya gayret ettik. Her zaman ifade ettiğim gibi kültür sanat faaliyetleri olmadan Belediyecilik olmaz. İnşaatı, yolu, köprüyü, çöp toplamayı, imar gibi temel belediyecilik faaliyetlerini herkes yapar. Ama farklı olan, farkındalık oluşturan şehrin ruhuna dokunan işlerimiz Kültür Sanat Faaliyetlerimizdir. Bunları da yaparak bölgeye örnek olan bir Belediye olduk ve olmaya devam edeceğiz. Görev sürem boyunca halkımızın yanından hiç ayrılmadık. Zaten halkımız olmasa, onların desteği ve enerjisini hissetmesek bu işler yapılamazdı. Düğünlerinde, cenazelerinde, sabah namazı buluşmalarında, site ziyaretlerinde, esnaf ziyaretlerinde, mahalle gezilerinde, gençlik buluşmalarında kadın programlarında, etkinlik ve faaliyetlerimiz gibi saymayı unuttuğum birçok ortamda vatandaşlarımızın her daim yanında olduk. Aynı şekilde şehrimizin dinamikleriyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, kanaat önderlerimizle, muhtarlarımızla, iş insanlarımızla daima bir arada olduk. Birlikte ürettik, birlikte uyguladık. Akıl akıldan üstündür, ortak akıl her şeyden üstündür düsturu ile hareket ettik" diye konuştu. - TRABZON