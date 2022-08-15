Başkan Deveci, 'Karpuz Tarlada Kalmasın' Kampanyasının Gönüllüleriyle Bir Araya Geldi

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Atakum Belediyesi ve Samsunspor taraftar gruplarının iş birliği ile başlatılan çiftçi dayanışmasında emek veren gönüllülerle bir araya geldi.

Başkan Deveci, Bafra'daki karpuz üreticisine destek olmak için "Karpuz tarlada kalmasın" sloganıyla başlatılan kampanyaya güç verenlerle buluştu. Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen buluşmaya, eski Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, Atakum Kent Konseyi Genel Sekreteri Şenol Katkat, Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Nadide Döktür ve Samsunspor taraftarı katıldı.

Programda teşekkür konuşması yapan Uyanık, "Kıdemli bir Samsunspor taraftarı olarak, böyle bir kampanyada bize güvendiğiniz, belediyenin ismini şemsiyesinde çadırında Forza Samsunspor Grubu'nun arkasında kefil olarak verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Umarım taraftarlar olarak sizi mahcup etmedik. Bu genç arkadaşlara güvenmenizin semeresini yeni projelerde alacağınıza inanıyorum. Her şey için tekrar çok teşekkür ediyorum" dedi.

Önemli bir dayanışma örneği gösterildiğini belirten Başkan Deveci ise şunları söyledi:

"ATATÜRK'ÜN CUMHURİYETİ EMANET ETTİĞİ GENÇLER ÇOK ŞEY YAPABİLİR"

"Siz ne kadar farkındasınız bilmiyorum ama Türkiye sizden bahsediyor. Çok tarihi bir görev yaptık. Fikir babası sevgili Başkan İsmail Uyanık. Sizler herkesin takdir ettiği bir performans gösterdiniz. Samsunspor taraftarı gençler gece gündüz çalıştı, herkes üzerine düşeni yaptı ve üç dört gün içerisinde de karpuz piyasası kendi haline geldi. 4.5-5 liradan 2 liraya, 1.80'e ve 1.50'ye kadar düştü. Biz bir şeyi daha hissettirdik. Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençler çok şey yapabilirler. Tarımla ilgili birçok kurumun olduğu yerde çıktınız 3-4 gün içerisinde bir yığın tekelin elinden fiyatları aldınız, karpuz piyasasını dengelediniz. Müthiş bir şey yaptınız. Bunu ben söylemiyorum, Türkiye sizi konuşuyor. Kendinizle gurur duyabilirsiniz. Ben sizinle gurur duyuyorum."

Atakum Belediyesi'nin her zaman gençlerin yanında olduğunu kaydeden Deveci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece Samsunspor taraftarıyla sınırlı kalmasın, buna benzer Samsun'un tüm sosyal sorumluluk projelerinde birlikte olalım. Sizler, gençliğinizin verdiği dinamizmi bu kente gösterebilirsiniz. Samsunspor'u Süper Lig'e taşırken oradaki enerjiniz ve dayanışmanızla birlikte toplumun başka alanlarındaki sorunlarla da dayanışmamızı gösterelim. Sevgili Başkanım İsmail Uyanık siz o lakabı durduk yerde almadınız. Samsunspor'un efsane başkanısınız, bu gençler de sizin yanınızdalar. Sizin sırtınız yere gelmez. Gençlerimizin yolu açık olsun. Samsunspor da güzel başladı, onların da yolu açık olsun."