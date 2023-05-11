Başkan Deveci: 'Demokrasi kültürünü oluşturmalıyız'

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Samsun Ordulular Buluşması'nda, derneklerin kente önemli katkılarını olduğunu belirterek, "Bizim kentimizde demokrasi kültürünü oluşturmamız gerekir" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Samsun'da yaşayan Ordulular tarafından gerçekleştirilen Millet İttifakı adayları buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi. Yerel yönetimlerin temel görevlerinden birinin kentte demokrasi oluşturmak olduğunu belirten Başkan Deveci, "Hem siyasi partiler hem sivil toplum örgütleri hem de kentte yaşayanlar el birliği ile bunu yapabilmeliler" diye konuştu.

"Kent yaşamına önemli katkı"

Başkan Deveci, derneklerin kent yaşamına önemli katkıları olduğunu ifade ederek, "Dernekler içinde yaşadığımız kent kültürünü edinmeliler, kendi kültürlerini de aktarmalılar. Demokrasiyi var edecek, güçlendirecek ve yaşam biçimi haline dönüştürebilecek olan gücün bir ayağı, sivil toplum örgütleridir. Her birey, vatandaşlık bilincine ulaşırsa ve vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirebilirse; kim yönetirse yönetsin, halka istediğini yapamaz. Çünkü o, itiraz eden soran sorgulayan ve demokratik bir ülkenin peşinde olan ve o hak ile hukuku anayasadan alan bir vatandaş bireydir. Bizim bu demokrasi kültürünü oluşturmamız gerekir. Yerel yönetimlerin temel görevi bu. Hem siyasi partiler hem sivil toplum örgütleri hem de kentte yaşayanlar el birliği ile bunu yapabilmeliler" şeklinde konuştu.

Turisti bölgeye çekme hedefi

Atakum Belediyesi'nin turizmin sektörünün önemli paydaşlarıyla gerçekleştirdiği Orta Karadeniz Turizm Paneli ile ilgili bilgi vererek, "Türkiye'nin turizmde önde gelen isimleri ile Karadeniz için neler yapabileceğimizi konuştuk. Karadeniz'e bir hafta, on günlüğüne gelen turistler için ne yapabiliriz? Karadeniz'e gelen insanları nerelerde ağırlayabiliriz, nereleri gezdirebiliriz ve neyi sunabiliriz? Türkiye'nin başka yerlerinden turistleri buraya nasıl getirebiliriz? Bu konuda çalışma başlattık. Bu çalışmalarımızı takip etmenizi ve katkı sunmanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN