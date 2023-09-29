Başkan Çetin: Operasyon Bazı Memurlara Yönelik

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, polis ekiplerinin düzenlediği rüşvet ve imar yolsuzluğu operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Çetin, suçlamaların bazı memurlarla ilgili olduğunu belirtti ve belediyenin kurumsal değil kişisel olarak suçlandığını söyledi.

BAŞKAN ÇETİN: OPERASYON BAZI MEMURLARA YÖNELİK

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sabah saatlerinde polis ekiplerinin düzenlediği rüşvet ve imar yolsuzluğu operasyonuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Suçlamaların kurumsal değil, bazı memurlarla ilgili kişisel olduğunu dile getiren Çetin, "Başımız dik, alnımız ak görevimizin başındayız. Yaşanan durumun benimle ya da belediyemizin hükmü şahsiyetiyle herhangi bir ilgisi yoktur. Rüşvet iddialarıyla ilgili olarak bazı memurlar suçlanmaktadır ve bu suçlamalar kurumsal değil kişisel olarak yapılmaktadır. Göreve geldiğimiz günden bu yana yolsuzlukla, rüşvetle ve suistimalle en büyük mücadeleyi biz yapıyoruz. Bunu da herkes biliyor. Adeta bir emniyet müdürü gibi bu tür işlerin peşine düşüyoruz ve kimseye taviz vermiyoruz" dedi.

Belediyede inceleme yapılan belgelerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını belirten Başkan Soner Çetin, "Polis de zaten 'suç unsuruna rastlanmamıştır' şeklinde tutanak tutmuştur. Herhangi bir belgeyi de götürmemiştir. Bizler işimizi düzgün yapmanın vicdani rahatlığı içinde görevimizin başındayız. Aynı zamanda birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımıza güveniyoruz, onların böyle bir suç işlediğine inanmıyoruz" diye konuştu.