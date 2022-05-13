Başkan Çerçi vatandaş buluşmalarına devam ediyor - Haberler

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Başkan Çerçi vatandaş buluşmalarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Çerçi vatandaş buluşmalarına devam ediyor

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yağcılar Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yağcılar Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, mahalle ziyaretlerine Yağcılar Mahallesi ile devam etti. Cuma namazının ardından Yağcılar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Mehmet Çerçi, onların taleplerini dinledi. Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlkokulunu da ziyaret eden Başkan Çerçi, öğrencilerle buluştu. Başkan Çerçi'ye ziyarette AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Meclis Üyeleri ve partililer eşlik etti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mehmet Çerçi, Yunusemre, Yağcılar, Cuma, Politika, Haberler

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