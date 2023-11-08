Başkan Altıkulaç, AK Parti'den belediye başkanlığına aday adaylığını açıkladı

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, AK Parti'den Devrekani Belediyesi için yeniden aday adaylığını açıkladı.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, yaptığı yazılı açıklamasında, AK Parti'den Devrekani Belediye Başkanlığı için aday adaylığı müracaatında bulunacağını belirterek, "Kıymetli hemşehrilerim, 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde, Adalet ve Kalkınma Partimizden Devrekani Belediye Başkanlığı için aday adaylığına müracaat edeceğim. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin yetkili organlarının takdir ve tensipleri ile seçimlerde siz çok kıymetli hemşehrilerimin takdir ve teveccühleri ile önümüzdeki dönem için başta başlattığımız projelerin bitirilmesi ve ileride sizlerle paylaşacağım yeni projelerin Devrekani'mize kazandırılması için var gücümle çalışacağıma söz vererek şimdiden kendimi ve ekibimi önce Allah'a sonrada sizlere emanet ediyorum" dedi. - KASTAMONU