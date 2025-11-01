Başkan Albayrak, Eskişehir'de yapılacak sosyal konut sayısını açıkladı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 'Yüzyılın Konut Projesi' çerçevesinde Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerine 5 bin 80 sosyal konut yapılacağını duyurdu.

Başkan Albayrak'ın konuyla ilgili açıklamasında, "Ev sahibi Türkiye, ev sahibi Eskişehir! Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un öncülüğünde, Eskişehir'de 14 ilçemizin tamamına kazandıracağımız sosyal konut sayıları; Alpu 60, Beylikova 50, Çifteler 80, Günyüzü 80, Han 35, İnönü 200, Mahmudiye 80, Mihalgazi 34, Mihalıççık 47, Sarıcakaya 79, Seyitgazi 80, Sivrihisar 120, Odunpazarı ve Tepebaşı 5 bin 80. '500 Bin Sosyal Konut Projesi' başvuruları 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacaktır ve hemşehrilerimiz başvurularını yalnızca resmi kanallar üzerinden yapabilecektir" ifadeleri yer aldı.

Projeye başvuruların 19 Aralık 2025 tarihinde sona ereceği belirtildi. - ESKİŞEHİR