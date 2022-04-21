Başkan Akkaya Perşembe Pazarını ziyaret etti

AKŞEHİR, KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Perşembe günleri kurulan halk pazarını gezerek pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar ile bir araya geldi.

Başkan Akkaya; pazar esnafına hayırlı işler, bol kazançlar dilerken, esnafın yanı sıra pazara gelen vatandaşlarla da sohbet ederek isteklerini dinledi. Konya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı kapalı Pazar alanı hakkında da bilgiler veren Başkan Akkaya, "Baharın güzel bir gününde hemşehrilerimiz Pazar alışverişlerini, iftar alışverişlerini yapıyorlar. Büyükşehir Belediyemizin katkısıyla mevcut yerindeki kapalı pazar alanımız da tamamlandı. İnşallah nasip olursa önümüzdeki bir ay içerisinde pazarımızı taşımayı hedefliyoruz. Pazarcı esnafımız ve alışveriş yapan hemşehrilerimizle bugün bir buluşma imkanımız oldu. Onların hal hatırlarını sorduk, bereketler diledik, hem de başka istek ve talepleri var mı? Onları dinledik. Çok şükür her geçen gün mahsul bollaştıkça, yerli mahsul çıktıkça fiyatlarda biraz düşme eğilimi oluyor. Bazen fiyatların yüksek olduğu ile ilgili şikayetler olsa da, cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin desteğiyle haksız fiyat yüksekliğine sebep olanlarda gerekli cezayı alıyor. Bu anlamda Akşehir Belediyesi zabıta ekiplerimizde sürekli fiyat kontrolleri yapıyor. Giriş fiyatı ve çıkış fiyatı olarak. Genelde Antalya'dan toptan fiyatların yüksekliği ile ilgili şikayetler oluyor. Bununla ilgili konuyu da ilgililere iletiyor ve taklibini yapıyoruz. Biz Akşehir'de hemşehrilerimizin huzuru için, aldanmaması için, güvenli ve güzel alışveriş yapması için her türlü tedbiri almaya gayret ediyoruz" diye konuştu. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Politika