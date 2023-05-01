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Başkan Akçadurak mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Akçadurak mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Politika Haberleri

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve Ak Parti ilçe Başkanı Mehmet Erkan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve Ak Parti ilçe Başkanı Mehmet Erkan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Buluşmada muhtarlar mahalleleri ile ilgili görüş ve taleplerini Başkan Akçadurak'a bildirdi.

Muhtarların mahalle halkı ile belediye arasında bir köprü olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Belirli aralıklarla muhtarlarımız ile bir araya geliyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Mahallelerimizdeki istek ve sorunları dinliyoruz. Muhtarlarımız ile yaptığımız toplantılarımızla, İlçemiz ve vatandaşlarımız için güzel hizmetler ortaya koymaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Buluşma sonunda mahalle muhtarları Başkan Akçadurak'a teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Muharrem Akçadurak AK Parti Hisarcık Kütahya Politika Haberler

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