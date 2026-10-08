Başarır, fon soruşturmaları için Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını istedi

Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, fon soruşturmalarına ilişkin, "Meclis bu işi enine boyuna uzun uzun araştırsın, raporunu savcılıkla, kamuoyuyla paylaşsın." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın bazı katlarının çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, enkaz altında kaldığı değerlendirilen vatandaşların en kısa sürede kurtarılmasını temenni etti.

Olası İstanbul depreminin yıllardır konuşulduğunu ifade eden Başarır, "Maalesef ki deprem olmadan böyle bir olay yaşandı. O yüzden muhalefeti, iktidarı, yerel yönetimleri hep beraber bu konuda tedbirli olmalıyız. Allah korusun, olası bir İstanbul depremini düşünemiyoruz, düşünmek istemiyoruz. Ama bu gerçekle de yaşama zorunluluğumuz var. Bir an önce gerek TBMM gerek iktidar gerekse yerel yönetimler böyle bir hayati konuda el ele vererek gerekli tedbirleri almak zorunda." diye konuştu.

Fon soruşturmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Başarır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından dün TBMM Genel Kurulunda, Fon Koordinasyon Kurulu çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldığını anımsattı.

Yılmaz'ın yaklaşık 40 dakika konuşma yaptığını dile getiren Başarır, "Biz kendisinden somut bilgiler bekliyorduk. Bu işe bulaşan siyasetçilerin, bürokratların isimlerini duymak istiyorduk ama her gün televizyonlarda konuşan ekonomistlerin, borsa uzmanlarının açıklamalarını bize yaptı. 40 dakikada 4 tane ismi, bilmediğimiz bir konuyu bize açıklamadı." ifadesini kullandı.

Başarır, fon soruşturmalarına ilişkin bir an önce TBMM Genel Kurulunda araştırma komisyonu kurulması gerektiğini savunarak, "Meclis bu işi enine boyuna uzun uzun araştırsın, raporunu savcılıkla, kamuoyuyla paylaşsın." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına tepki gösteren ve eleştirilerde bulunan Başarır, "düne kadar Cemil Tugay'ı başarısız bir belediye başkanı olarak eleştiren AK Parti'lilerin bugün kendisine sahip çıktığını" söyledi.

Başarır, "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı yönetici ve hakemlerin tutuklandığını anımsatarak, "Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) de konuyla ilgili inceleme başlattı. Niye bu durumdayız? Aslında fon krizinde SPK'deki, Bankacılık Denetleme Kurulu'ndaki kayırmalar, liyakatsız atamalar futbolda da var." sözlerini sarf etti.

Son 7 Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na işaret eden Başarır, "Biz Şenes Erzik'ten bu noktaya geldik. UEFA'da en prestijli, kabul gören, 6 dil bilen, UEFA'nın fikir danıştığı isimlerden nereye geldik? Şimdi atadığınız hakemleri hakimler yargılıyor. Neden Futbol Federasyonu'nu Rıza Çalımbay, Aykut Kocaman, Cüneyt Tanman gibi futbolun içerisinden gelen, dünyayı, futbolu bilen insanlar yönetmiyor?" sorusunu yöneltti.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başarır, sermaye piyasasında gerçekleştirilen ve soruşturmaya konu olan bazı isimleri bugün kamuoyuna açıklayacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA