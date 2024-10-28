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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın dersine girip birde meslek önermiş

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Haberler.com stüdyosunda Haber Bahane programına konuk oldu. Program boyunca samimi itiraflarda bulunan Başarır, üniversitede öğrenci olduğu dönemlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imar dersine girdiğini ve kendisine, "Sen ne avukatı olacaksın? Manken olsana" dediğini ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Haberler.com stüdyosunda sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun Haber Bahane programına konuğu oldu.

Başarır: 'Erdoğan İmar Dersime Girdi ve Manken Olmamı Önerdi'

"ERDOĞAN, 'SEN NE AVUKATI OLACAKSIN? MANKEN OLSANA' DEDİ"

Program boyunca samimi itiraflarda bulunan Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitede derse girdiğini ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başarır, "İlk kez söylüyorum burada. Recep Tayyip Erdoğan imar dersime girdi. O zamanlar belediye başkanlarını idari hocamız çağırıyordu, imar derslerine veriyordu. İşte Sefa Sirmen geldi ondan sonra Recep Tayyip Erdoğan geldi, imar dersi verdi. İmar adına şanssızlığımızdı. Recep Tayyip Erdoğan'dan ders aldıktan sonra 32.gün programına geldi. Soru sordum kendisine. O videolar çıktı. Bayağı sohbet ettik. Ben hatta uzun boylu, zayıf yani çok yakışıklıyım demeyeyim ama omuzlarım falan geniş spor yapıyorum. Tayyip Bey, 'Sen ne avukatı olacaksın? Manken olsana' dedi. Keşke dediğini yapsaydım belki bugün başına bu kadar bela olmazdım" dedi.

Başarır: 'Erdoğan İmar Dersime Girdi ve Manken Olmamı Önerdi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın dersine girip birde meslek önermiş
Haberler.com / Melis Yaşar - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Ali Mahir Başarır

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