Başakşehir Millet Bahçesi'nde 'insanlık nöbeti' başlatıldı

Başakşehir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılara dikkat çekmek için Başakşehir Millet Bahçesi'nde 'insanlık nöbeti' başlattı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da Gazze'ye ses olmak için vatandaşları nöbete davet etti.

Başakşehir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılara dikkat çekmek için Başakşehir Millet Bahçesi'nde 'insanlık nöbeti' başlattı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da Gazze'ye ses olmak için vatandaşları nöbete davet etti.

İlk nöbete Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Başakşehir Millet Bahçesi girişinde kurulan çadır ve stantlarda Gazze'de yaşanan zulüm de gözler önüne seriliyor. Kartoğlu, etkinlik alanında Gazzeli çocukların yazdığı mektupları da inceledi.

Her gün farklı okullardan öğrencilerin de nöbet tutacağı etkinlik, 30 Kasım'a kadar devam edecek. Etkinlik alanında her gün kermes de düzenlenecek, elde edilecek gelirle alınacak ambulans, Kızılay aracılığıyla Gazze'ye gönderilecek.