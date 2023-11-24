Başakşehir Millet Bahçesi'nde Gazze için insanlık nöbeti başlatıldı

Başakşehir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılara dikkat çekmek için Başakşehir Millet Bahçesi'nde 'insanlık nöbeti' başlattı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Gazze'ye ses olmak için vatandaşları nöbete davet etti.

Başakşehir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılara dikkat çekmek için Başakşehir Millet Bahçesi'nde "insanlık nöbeti" başlattı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Gazze'ye ses olmak için vatandaşları nöbete davet etti.

Gazze'de yaşanan insanlık dramı her geçen gün katlanarak artıyor. İşgalci İsrail'in Gazze'de katliama dönüşen saldırılarına dikkat çekmek isteyen Başakşehir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Başakşehir Millet Bahçesi'nde "Gazze İçin İnsanlık Nöbeti" başlattı. İlk nöbete Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve Başakşehirliler katıldı.

Gazzeli çocukların mektuplarını okudu

Başakşehir Millet Bahçesi girişinde kurulan çadır ve stantlarda Gazze'de yaşanan zulüm gözler önüne seriliyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, insanlık dışı saldırılara karşı başlayan nöbete tüm Başakşehirlilerin katılması için çağrıda bulundu. Başkan Kartoğlu, etkinlik alanında Gazzeli çocukların yazdığı mektupları da inceledi.

Başakşehirli çocuklar nöbet tutacak

Her gün farklı okullardan öğrencilerin de nöbet tutacağı etkinlik, 30 Kasım'a kadar devam edecek. Etkinlik alanında her gün hayır panayırı da düzenlenecek, elde edilecek gelirle alınacak ambulans, Kızılay aracılığıyla Gazze'ye gönderilecek. - İSTANBUL