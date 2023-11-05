Başakşehir Belediyesi Yeni Medya Söyleşileri'ne Hande Fırat ve Zafer Şahin konuk oldu

Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği Yeni Medya Söyleşileri'nin ilk konukları deneyimli gazeteciler Hande Fırat ve Zafer Şahin oldu. Fırat ve Şahin'in "Yeni Medya ve Algı Operasyonları" üzerine gerçekleştirdiği söyleşiye Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği Yeni Medya Söyleşileri'nin ilk konukları deneyimli gazeteciler Hande Fırat ve Zafer Şahin oldu. Fırat ve Şahin'in "Yeni Medya ve Algı Operasyonları" üzerine gerçekleştirdiği söyleşiye Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

Başakşehir Belediyesi, 14 yıldızlı Yeni Medya Akademi çatısı altında gençleri sektörün en deneyimli isimleriyle bir araya getirmeye devam ediyor. Yeni Medya Söyleşileri'nin ilkinde deneyimli gazeteciler Hande Fırat ve Zafer Şahin, Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Konferans Salonu'nda Yeni Medya Akademi kursiyerleri ve Başakşehirlilerle bir araya geldi. "Yeni Medya ve Algı Operasyonları" konusunun ele alındığı söyleşiye Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

"Karıncalar gibi çalışıyoruz"

Söyleşi öncesinde konuklara hitap eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Devler gibi projeler üretmek için, karıncalar gibi çalışıyoruz. Komşularımız, gençlerimiz, çocuklarımız için varız. Bu akşam da basınımızın iki kıymetli ismini Başakşehir'imizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Özellikle Filistin'de yaşanan son durumu büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Bu süreci de bizlere doğru bir şekilde aktarıyorlar. Biz de dualarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Her zaman da yanlarında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Sosyal medya dijital ayak izlerimizi taşıyor"

Yeni medyanın toplum üzerindeki etkilerini anlatan gazeteci Hande Fırat ise önemli uyarılarda bulundu. Yeni medyanın yönlendirmeye açık alanlar oluşturduğunu belirten Fırat, "Son olarak Filistin'de yaşanan son durum üzerinden İsrail, çok fazla algı operasyonu yapıyor. Rahat bir şekilde kullanılmaya açık bir mecra. Burada önemli olan, geleneksel medyanın yaptığı gibi, doğrulanmış haberlere itibar etmek gerekiyor. Artık herkes haberci, herkes görüntü çekebilir. Ama herkes doğru habere ulaşamaz. Sosyal medyanıza koyduğunuz her şeye çok dikkat etmelisiniz. Onların hepsi sizlerin dijital ayak izleriniz. Bugün attığınız her adım, yarın önünüze çıkartılabilir" ifadelerini kullandı.

"İyi medya okuryazarı olmalıyız"

Sosyal medyanın geniş kitlelere ulaşma noktasında etkinliğinden bahseden Zafer Şahin, "Günümüzde bildiğimiz anlamda savaşlar var, bir de dijital dünya savaşları var. Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere çok kısa sürede ulaşmanız mümkün. Sosyal medyada herkes, olduğundan farklı bir hayatı yaşıyor. Elindekinin kıymetini bilmeyen de bir kesim ortaya çıkıyor. Dijital ayak izinizden hangi markayı sevdiğiniz, dinlediğiniz müzik türünden tuttuğunuz takıma kadar çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar. İyi bir medya okuryazarı olursanız çok daha sağlıklı analizler yapabilirsiniz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL