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Başak Demirtaş'lı İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark 1 puanın altında

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31 Mart yerel seçimleri öncesi İstanbul'daki yarış iyice kızıştı. 14 ve 28 Mayıs seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden şirketlerden SONAR Araştırma'nın, Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesi öncesinde yaptığı son ankette Ekrem İmamoğlu yüzde 41,1, Murat Kurum ise yüzde 40,6 oy aldı. Ankette sonuçların başa baş çıktığı görülürken, Demirtaş'ın çekilmesi İstanbul'da kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum arasındaki yarış son günlerde iyice kızıştı.

SON İSTANBUL ANKETİNDE ÇARPICI SONUÇLAR

14 ve 28 Mayıs seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden şirketlerden Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma, Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığından çekilmesi öncesinde yaptığı son ankette dikkat çeken sonuçlar elde etti.

İMAMOĞLU İLE KURUM ARASINDAKİ FARK 1 PUANIN ALTINDA

Seçim anketindeki kararsızlar (yüzde 12.2) dağıtıldıktan sonraki oluşan durum şu şekilde; CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 41.1, Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum yüzde 40.6, DEM Parti adayı Başak Demirtaş yüzde 6.5, İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu yüzde 4.3, Yeniden Refah Partisi adayı 2.1, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 1.3, Memleket Partisi adayı Mehmet Sevigen yüzde 0.6, Saadet Partisi adayı Birol Aydın yüzde 0.5.

Başak Demirtaş'lı İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark 1 puanın altında

İSTANBUL'DA KARTLAR YENİDEN DAĞITILACAK

Son İstanbul anketinde sonuçların başa baş çıktığı görülürken, Başak Demirtaş'ın çekilmesi İstanbul'da kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum İstanbul Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Mustafa çelik:

Emekliye seyyanen verin ondan sonra anket sonuçlarına bakın yüzde kaç diye

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onder zengin:

İmamoğlu yine fark atarak kazanacak. Sandıkları terketmeyin

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soner keskin:

Seçimin sonucu emekliler belirleyecek tabi seyyanen zam verilirse , yoksa çok zor

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