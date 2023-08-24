Bartın Ulus İlçesine İzmir Beydağı Kaymakamı Fırat Kadiroğlu Atandı

Bartın Ulus ilçesine İzmir Beydağı Kaymakamı Fırat Kadiroğlu atandı.

Bartın Vali Yardımcılığına Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Zeynep Turan ile 3 yeni vali yardımcısı atandı. Resmi Gazetenin bugünkü yayınlanan nüshasında 23 Ağustos 2023- 388 Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Yeni görevlere getirilen Kaymakam ve vali yardımcılarının isimleri yayınlandı. Ulus kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç Kilis Polateli kaymakamlığına atanırken Ulus ilçe kaymakamlığına ise İzmir Beydağı kaymakamı Fırat Kadiroğlu atandı.

Fatih Kadiroğlu 1995 yılında Kars merkeze bağlı Çorak Köyünde dünyaya gelen Kaymakam Fırat Kadiroğlu İlkokul, Ortaokul ve Lise tahsilini Kars'ta tamamladı. 2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2018 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Kaymakamlık Sınavına girerek başarılı olup, 107. Dönem Kaymakam Adayı olarak, Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Antalya Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Kadiroğmu Diyarbakır Ergani ve Samsun Havza ilçelerinde Refiklik Stajını, Afyonkarahisar/Çobanlar ve Adana Saimbeyli'de de vekalet stajlarını tamamladı.

Bartın Vali yardımcısı Miraç Akbulut Kahramanmaraş Vali yardımcılığına, Bartın vali yardımcısı Abdullah Aktaş Hatay Antakya Kaymakamlığına, Bitlis Mutki Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan Bartın Vali yardımcılığna, Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı olan Zeynep Topçu Bartın Vali yardımcılığı görevine atandı. - BARTIN