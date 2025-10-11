Bartın'da Tüm Muhtarlar Derneği Kuruldu

Bartın'da muhtarlar yeni bir çatı alında birleşerek, "Bartın Tüm Muhtarlar Derneği"ni kurdular.

Türkiye Bartın Muhtarlar Derneği Bartın Şubesi ile

Kozcağız Bölge Muhtarları Derneği'nin kapanmasının ardından, muhtarlar yeni bir oluşum altında bir araya geldi. Yeni dönemde Bartın genelindeki mahalle ve köy muhtarlarını tek çatı altında toplayacak olan "Bartın Tüm Muhtarlar Derneği" resmen kuruldu. "Yeni oluşum, yeni kan" sloganıyla yola çıkan dernek, muhtarları birbirleri arasında birlik, dayanışma ve iş birliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Dernek yetkilileri, Bartın'ın merkezinden en uzak köylerine kadar tüm muhtarların sesini duyurmak, yerel yönetimlerle güçlü bir iletişim kurmak ve muhtarlık kurumunun itibarını daha da yükseltmek için çalışacaklarını belirtti.

Derneğin, önümüzdeki günlerde yönetim kurulunu belirleyerek faaliyetlerine resmen başlaması bekleniyor.