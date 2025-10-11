Haberler

Bartın'da Tüm Muhtarlar Derneği Kuruldu

Bartın'da Tüm Muhtarlar Derneği Kuruldu
Bartın'da muhtarlar, Türkiye Bartın Muhtarlar Derneği Bartın Şubesi ve Kozcağız Bölge Muhtarları Derneği'nin kapanmasının ardından yeni bir çatı altında birleşerek 'Bartın Tüm Muhtarlar Derneği'ni kurdular. Dernek, muhtarların dayanışmasını artırmayı ve yerel yönetimlerle iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bartın'da muhtarlar yeni bir çatı alında birleşerek, "Bartın Tüm Muhtarlar Derneği"ni kurdular.

Türkiye Bartın Muhtarlar Derneği Bartın Şubesi ile

Kozcağız Bölge Muhtarları Derneği'nin kapanmasının ardından, muhtarlar yeni bir oluşum altında bir araya geldi. Yeni dönemde Bartın genelindeki mahalle ve köy muhtarlarını tek çatı altında toplayacak olan "Bartın Tüm Muhtarlar Derneği" resmen kuruldu. "Yeni oluşum, yeni kan" sloganıyla yola çıkan dernek, muhtarları birbirleri arasında birlik, dayanışma ve iş birliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Dernek yetkilileri, Bartın'ın merkezinden en uzak köylerine kadar tüm muhtarların sesini duyurmak, yerel yönetimlerle güçlü bir iletişim kurmak ve muhtarlık kurumunun itibarını daha da yükseltmek için çalışacaklarını belirtti.

Derneğin, önümüzdeki günlerde yönetim kurulunu belirleyerek faaliyetlerine resmen başlaması bekleniyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
