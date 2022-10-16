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Bartın'da 41 işçimizin hayatını kaybettiği maden faciası Meclis gündeminde

Politika Haberleri

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 41 işçimiz hayatını kaybetti. Yaşanan facia Türkiye'yi derinden sarsarken, konu yeni haftada Meclis gündemine taşınıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, salı günü maden ocağındaki patlamayla ilgili Meclis'i bilgilendirecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni haftada gündem yoğun. Bartın'da yaşanan maden faciası, Meclis gündemine taşınıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, salı günü Amasra'da 41 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki patlamayla ilgili Meclis'i bilgilendirecek.

Öte yandan 2023 bütçesi ise, yeni haftanın ilk günü, TBMM'ye sunulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 21 Ekim Cuma günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bütçe sunumu yapacak. 26 Ekim'de ise görüşmelere geçilecek. Bütçe maratonunun Genel Kurul aşaması ise 25 Kasım'da başlayacak.

Meclis Genel Kurulu'nda, yeni haftada Lübnan'da bulunan TSK unsurlarının görev süresini 1 yıl daha uzatılmasını öngören tezkere görüşülecek. Tezkerenin ardından endüstri bölgelerine ilişkin düzenlemeler içeren 15 maddelik teklifin görüşmelerine geçilecek.

Teklifle, yüksek teknolojili, stratejik, katma değerli ve ihracat potansiyeli yüksek yatırımların da özel endüstri bölgesi imkanlarından faydalanması amaçlanıyor. Endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan ruhsat, onay ve izinlere ilişkin harçlardan muaf tutulacak.

Plan Bütçe Komisyonu ise torba kanun teklifi mesaisine devam edecek. Teklifte; KYK kredi faizlerinin silinmesi, icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların tasfiye edilmesi gibi ekonomiye ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Yeni haftada Meclis'te partilerin grup toplantıları da olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü düzenlenecek AK Parti grup toplantısında, AK Parti'ye katıldığını açıklayan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini takacak.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Amasra Bartın Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Kaan Korkmaz:

2014 yılında Manisa Soma'da 302 madenci şehit oldu ondan sonra ne önlem aldınız hiç koca bir hiç.

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Osman Tokgonul:

Araştırılacak bir taraf mı var . " Fıtrat " der geçeriz . " Kader " der boyun eğeriz ...Ben merak ediyorum bu " Fıtrat ve kader " İngiltere veya Almanya veya veya Çin " de yok mu arkadaş . Kader deyip yüksek inşaatlarda çalışırken emniyet kemeri takmayalım mı ,birader ?.

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Nazlı Muhip:

Haberi okumadım. Araştırma önergesiyle ilgiliyse AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

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