Barış Kurulu Özel Temsilcisi Mladenov'dan Ben-Gvir'e sert tepki

Barış Kurulu Özel Temsilcisi Bulgar diplomat Nickolay Mladenov, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik insanlık dışı muamelesine sert tepki göstererek, "Bu iğrenç davranışlar, Başkan Trump'ın Gazze için kapsamlı planını uygulamak gibi acil işlerden dikkatleri başka yöne çekiyor" dedi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in dün Aşdod Limanı'nda tutulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik tacizine ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere uyguladığı insanlık dışı muameleye tepkiler sürüyor. Barış Kurulu Özel Temsilcisi Bulgar diplomat Nickolay Mladenov, Ben-Gvir'e sert tepki göstererek, "Kabul edilemez ve utanç verici. Bakan Ben-Gvir'in gözaltına alınan aktivistlere yönelik onur kırıcı alaycı tavırları nedeniyle ona yönelik küresel kınama korosuna bende katılıyorum" dedi.

Mladenov, "Bu iğrenç davranışlar, Başkan Trump'ın Gazze için kapsamlı planını uygulamak, Filistinliler için yeniden inşayı ilerletmek ve İsrail'in güvenliğini sağlamak gibi acil işlerden dikkatleri başka yöne çekiyor. Herkes bu tiyatroyu sonlandırmalı ve sonuçlara odaklanmalı" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı