Barış Görüşmeleri Tamamlandı
İstanbul'daki barış görüşmeleri sona erdi. Türkiye'nin ev sahipliğindeki toplantılarda, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitişine yönelik önemli adımlar atıldı. Heyetler Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nden ayrıldı.
Kritik toplantıların ardından heyetler Dolmabahçe'den ayrıldı
İSTANBUL - İstanbul'daki barış görüşmelerinin tamamlanmasının ardından heyetler Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nden ayrıldı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde kurulan barış masasında Türkiye-ABD-Ukrayna ile Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantıları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıların bitmesinin ardından heyetler, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nden ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ - Politika