Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Güncelleme:
Eski TİP milletvekili Barış Atay, katıldığı programda "AK Parti, MHP ve İYİ Parti'den arkadaşım olamaz" sözleriyle gündem oldu. Sosyal medyada tepki çeken açıklama için kullanıcılar, "Kutuplaştırmayı kim yapıyor?" ve "İfade özgürlüğü diyenler hoşgörüsüzlükte sınır tanımıyor" yorumlarında bulundu.

Eski TİP milletvekili Barış Atay, konuk olduğu Özlem Gürses'in programında yaptığı "Arkadaşlık" çıkışıyla sosyal medyada büyük tepki çekti.

ÜÇ PARTİ SIRALADI: ARKADAŞIM OLAMAZ

Programda kişisel ilişkilerine dair konuşan Atay, farklı siyasi görüşlerden kişilerle arkadaş olamayacağını belirterek "Ne AK Parti'den ne MHP'den ne de İYİ Parti'den arkadaşım olamaz. Arkadaşlığa bakış açım o kadar geniş değil. Zorunda kalmışsam iletişim kuruyorum fakat benim arkadaşlarım genelde CHP ve HDP içinden" ifadelerini kullandı.

Atay'ın bu sözleri kısa sürede tartışma yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, sanatçı ve siyasetçinin açıklamalarını "kutuplaştırıcı" buldu.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Solcu ikiyüzlülüğü işte, benden değilsen ötede dur.
  • Her konuşmalarında kutuplaştırmadan yakınan tipler.
  • Ortamlarda ifade özgürlüğü, anlayış, hoşgörü deyip sonra böyle konuşurlar.
  • Kutuplaştırmayı kim yapıyor adlı çalışma.

"KUTUPLAŞMA" TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Barış Atay'ın açıklamaları, siyasette uzun süredir devam eden kutuplaşma tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Bazı kullanıcılar Atay'ı samimiyetsizlikle eleştirirken, bazıları ise sözlerinin "kişisel tercih" olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
title
