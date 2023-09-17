Bandırma'nın Kurtuluşu 101. Yılını Coşkuyla Kutlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma'nın kurtuluşunun 101'inci yılı coşkuyla kutlandı.

Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk heykeline çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal Marşı okundu.

Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk heykeline çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal Marşı okundu.

Törene, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Serkan Sarı, Balıkesir Ak Parti Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, 6. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Levent Eğren, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Atatürk heykeline çelenkler konuldu. Tören Cumhuriyet Caddesinde devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun gerçekleştirdi. Tosun "Vatan topraklarının dört yanında yaşanan işgaller, uzun yıllar boyunca süren savaşlar sonunda yorgun düşmüş bir millet, yoksulluk ve çaresizlik kıskacında umutların kırıldığı karanlık, acı ve zorlu günler 2 Temmuz 1920 tarihi Bandırma'yı da acı ve zorlu günlerle baş başa bıraktı. Bandırma'mız, o acı ve karanlık işgal günlerinin inanılmaz sıkıntılarını, Anadolu'nun tüm kent ve kasabaları kadar ve hatta belki de onlardan çok daha yoğun bir şekilde yaşadı. Bandırma'lı kendi topraklarında, kendi evinde esir olarak yaşamanın, zulüm ve işkence görmenin acısını derinden hissetti. Bandırma yaşadığı işgalin ilk günlerinden itibaren düşman kuvvetleri için stratejik önemini korumuş ve ulusal bağımsızlığımızı kazanmak adına sürdürdüğümüz Kurtuluş mücadelesi sonunda da işgalci güçlerin en son terk ettiği mevzi olmuştur. Bandırma işgal yıllarının acılarını ve sancılarını derinden yaşayan şehirlerden birisidir. Bağımsızlığımıza, özgürlüğümüze, toprak bütünlüğümüze yapılan bu işgalden bir an evvel kurtulmak, karanlık günlerden aydınlığa çıkmak gerekiyordu. İşgalci güçler masa başında ülkemizi parsel parsel bölüşürken unuttukları bir şey vardı; zorlukların ve hatta imkansızlıkların bizim için hiçbir anlamı olmayacağını düşünemediler. İşgallerle birlikte vatan toprağında varoluş mücadelesi veren milletimizin yaşadığı günler çok zor ve çok acıydı. Zor ve acı olsa da tüm güçlüklerin karşısında; yok edilmek istenen bir ulusun destanlaşan, yok olmamaya, inadına direnen bir inancı ve azmi vardı. Vatan toprağı ve tam bağımsız bir Türkiye için ayağa kalkan Türk Milleti, bir çift mavi gözün ışığında büyük bir kurtuluş mücadelesine başladı. Sırasıyla İnönü'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da destanlar yazıldı. Ebedi başkomutan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle başlayan Büyük Taarruz'la zafere ulaştık. 17 Eylül sabahı kurtuluş güneşi Bandırma'da doğdu. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlayan milli mücadele hareketi sayesinde, işgallere karşı verilen mücadele topyekün bir ölüm kalım savaşına dönüşmüş, Türk Milleti varını yoğunu ortaya koyarak bağımsız yaşama aşkını tüm dünyaya haykırmıştır. Ulusal kurtuluş mücadelemiz Ayyıldız Tepe'de sıkılan son kurşun ile taçlandırılmış, vatan topraklarımız özgürlüğüne kavuşmuştur" dedi

Konuşmanın ardından Bandırma Belediyesi Halk oyunları gösterimi gerçekleşti ve son olarak resmi geçit ile son buldu.

Ardından Son Kurşun heykeli önünde de tören düzenlendi. Törende İstiklal Marşı okundu. Sonra İlçe Müftü Abdülhamid Pehlivan tarafından Kuranı Kerim okundu ve tören sonlandı. Vatandaşlara da ikramlar verildi

Kutlamalar akşam Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Kıraç konseri ile son bulacak. - BALIKESİR