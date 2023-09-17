Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, konuşmasında Bandırma'nın işgal yıllarının acılarını ve sancılarını derinden yaşayan bir şehir olduğunu belirtti. Törene siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar da katıldı.