Bandırma haziran ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırma haziran ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Bandırma haziran ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısını gerçekleşti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısını gerçekleşti.

Bandırma Belediyesi haziran ayının ilk haftasında yapmakla yükümlü olduğu, belediye meclis toplantısını meclis salonunda gerçekleştirdi.

Haziran ayı Belediye Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Tolga Tosun başkanlığında gerçekleşti. Haziran ayı meclis toplantısında 9 gündem maddesi ve 8 gelen evrak ile 17 maddelik gündemlik meclis toplantısını gerçekleştirdi. İlk olarak Belediye Başkanı Tolga Tosun tarafından belediye son bir aylık çalışmalarının yer aldığı sunum gerçekleşti. Sunumun ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gelen evraklar arasında, son günlerde gelen zamlarla birlikte, ihtiyaç sahipleri için pişirilen yemekler için gerekli ödeneklerin olamaması nedeniyle bütçeler arası aktarım yapılması için temmuz ayı içerisinde yeniden ihale yapılması ve temmuz ayı içerisinde de ek bütçe planlanması gündeme alındı. Müdürlüklerden gelen gündem maddeleri tek tek görüşülmesinin ardından haziran ayı meclis toplantısı tamamlandı. Temmuz ayı meclis toplantısı 4 Temmuz saat 19.00'da gerçekleştirilmek üzere karar alındı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Politika

Bandırma Belediyesi Tolga Tosun Balıkesir Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title