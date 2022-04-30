Bandırma Belediyesi ramazan etkinlikleri " Sıra Gecesi" ile sona erdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırma Belediyesi ramazan etkinlikleri " Sıra Gecesi" ile sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Bandırma Belediyesi ramazan etkinlikleri ' Sıra Gecesi' ile sona erdi

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde belediye tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri düzenlenen " Sıra Gecesi" ile sona erdi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde belediye tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri düzenlenen " Sıra Gecesi" ile sona erdi.

Bandırma Belediyesinin ramazan ayı boyunca düzenlediği etkinlikler akşam düzenenlenen " Sıra Gecesi" ile sona erdi. Program Bandırmalı müzikseverler tarafından büyük ilgi ile izlenirken programda konuşan Belediye Başkanı Tolga Tosun, " Ramazan etkinliklerimiz çerçevesinde Barış Manço Kültür Merkezimizde bu akşam Ramazan ayının son etkinliği Bandırma Halk Müziği Kültür ve Sanat Derneğinin "Sıra Gecesi" konserine katıldım. Bandırma Halk Müziği Kültür ve Sanat Derneğine bizlere yaşattıkları müzik ziyafeti için teşekkür ediyorum"şeklinde konuştu. Etkinlik sonunda Başkan Tosun, Dernek Başkanı Kazım Gül ve Koro Lideri Nurettin Yıldırım'a günün anlam ve önemine dair plaket takdim etti. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Politika

Barış Manço, Tolga Tosun, Balıkesir, Ramazan, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title