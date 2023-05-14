Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun oyunu kullandı

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ailesi ile birlikte Bandırma Halk Eğitim Merkezi'ne gelerek oyunu kullandı.

Bandırma'da oy kullanma işlemleri başladı. Saat 08.00 itibariyle vatandaşlar oylarını kullanacakları binalara geldi. Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun eşi ve oğlu ile birlikte oyunu kullanmak üzere Bandırma Halk Eğitim Merkezi'ne geldi. Görevlilerden oy pusulası ve mührü alarak kabinde 1241 sayılı sandıkta oyunu kullandı. Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Tosun, "Bugün de sandık başındayız. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün aynı zamanda 14 Mayıs Anneler Günü biliyorsunuz. Başta şehitlerimizin Anneleri olmak üzere daha sonra Annemin, eşimin ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi. - BALIKESİR