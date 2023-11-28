Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, aday adaylığını resmen açıkladı

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bandırma Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını resmi olarak gerçekleştirdi. Tosun, yaptığı açıklamada belediye başkanlığı sürecinde gerçekleştirdiği projeleri anlattı.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bandırma Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını resmi olarak gerçekleştirdi.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Örgütü'nde resmi aday adaylığı başvurusunu yaptı. Aday adaylığı başvurusunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, "Söz verdiğimiz projelerin yüzde 80'inini tamamladık. Pandemi ve beraberindeki bütün olumsuzluklara rağmen geride bıraktığımız bu 5 yıl içinde halkın her kesimine dokunan bir belediye olduk" dedi.

Belediye Başkanı olduğu süreç içinde hayata geçirdiği proje ve çalışmaları anlatan Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, "Sözde değil, özde sosyal demokrat belediyecilik yaptık. Göreve talip olurken büyük projeler değil butik projeler vadettik. Engelsiz Yaşam Kampı'ndan, kreşlere, etüt merkezinden öğrenci yurduna, taziye evlerinden yeşil alanlara kadar çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Tosun, konuşmasını tamamladıktan sonra parti binası önünde toplanan kalabalığı selamladı. - BALIKESİR