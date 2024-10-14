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Balıkesir'de Tarımsal Sulama ve Taşkın Koruma Projeleri İncelendi

Balıkesir'de Tarımsal Sulama ve Taşkın Koruma Projeleri İncelendi
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Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey ve Karesi İlçe Teşkilatı, Karabeyler Mahallesi'nde tarımsal sulama kanalının yenilenmesi projesini ve Armutalan Mahallesi'nde taşkın kontrol inşaatını yerinde inceledi. Projeler, bölge tarımında verim artışı ve vatandaş güvenliği sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka ve Karesi İlçe Teşkilatı, Karabeyler Mahallesi'nde tarımsal sulama kanalının yenilenmesi ve baraj kapasitesinin artırılması projesini yerinde inceledi. Milletvekili Canbey, bu projeyle birlikte bölge tarımında önemli bir gelişme yaşanacağını ifade ederek, "Bu çalışmalar, çiftçilerimizin daha fazla verim elde etmesini sağlayacak ve tarımsal kalkınmayı hızlandıracaktır" dedi.

Başkan Aka ise, modern kapalı sistemle su kaybını en aza indirerek çiftçilerin üretimini desteklediklerini belirtti. "Bu projeyle, bölge tarımını daha verimli hale getirip, çiftçilerimize sürdürülebilir bir üretim ortamı sunmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Armutalan'da Güvenlik İçin Taşkın Koruma Projesi

Ayrıca, Başkan Aka ve Milletvekili Canbey, Armutalan Mahallesi'nde Köyiçi Deresi Taşkın Kontrol İnşaatı'nda da incelemelerde bulundu. Milletvekili Canbey, bu projenin vatandaşların güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu proje, taşkın riskini minimize ederek mahalle sakinlerinin güvenliğini sağlayacaktır" dedi.

Başkan Aka, "Mahallelerimizin güvenliği önceliğimizdir. Bu tür projelerle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini garanti altına alıyoruz. Çalışmalar hızla devam ediyor" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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