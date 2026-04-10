Balıkesir'de İsrail'in Filistinli esirlere yönelik "idam yasası" protesto edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ve Gazze'deki soykırımına ilişkin, "Biz zulme, soykırıma 'dur' demeye her zaman devam edeceğiz. Son alınan karar, açıkça uluslararası hukukun, insanlık vicdanının, adaletin ihlalidir. Bu ihlal, insanlığın vicdanında asla yer bulmayacaktır." dedi.

Filistin'e Destek Platformunun çağrısı üzerine cuma namazı sonrası Zağnos Paşa Cami Meydanı'nda düzenlenen programa katılan Uygur, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin daima mazlumların yanında olduğunu söyledi.

İsrail'in insanlığa ve devletlere büyük zarar verdiğini ifade eden Uygur, "Siyonist, katil İsrail devletinin yapmış olduğu zulüm artık üçüncü yılında. Son idam kararlarıyla bu zulüm, bu soykırım maalesef artık başka bir noktaya taşınmış durumdadır." diye konuştu.

Zulümle abat olanın ahirinin her daim berbat olduğunu vurgulayan Uygur, şunları kaydetti:

"Biz zulme, soykırıma 'dur' demeye her zaman devam edeceğiz. Son alınan karar, açıkça uluslararası hukukun, insanlık vicdanının, adaletin ihlalidir. Bu ihlal, insanlığın vicdanında asla yer bulmayacaktır. Biz bu vicdansızlığa, hukuksuzluğa bütün gücümüzle 'dur' diyeceğiz. STK'larımızla birlikte, bebeklerin, sivillerin, kadınların, mazlumların katledilmesine 'dur' diyerek insanlığın vicdanını harekete geçirmeye devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde her platformda, her türlü haksızlığa 'dur' demeye, 'daha adil bir dünya mümkündür' demeye, haklının güçlü olduğu bir dünya tesis edilene kadar 'dünya beşten büyüktür' demeye inşallah devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından platform üyeleri ve katılımcılar İsrail aleyhine sloganlar atarak dağıldı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
