Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin 2024 Yılı Bütçeleri Açıklandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin 2024 yılı bütçeleri meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Büyükşehir'in bütçesi 12 milyar olarak belirlenirken, ilçe belediyeleri de dahil, Balıkesir 23 milyar 452 milyon 583 bin 431 liralık bir bütçeyle yönetilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin 2024 yılı bütçeleri belli oldu. Tüm bütçeler meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Büyükşehir'in bütçesi 12 milyar olarak belirlenirken, ilçe belediyeleri de dahil, Balıkesir 23 milyar 452 milyon 583 bin 431 liralık bir bütçeyle yönetilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı 2. Birleşimi'nde Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 2024 Mali Gelir Gider Bütçe ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporları görüşülerek Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi bütçesi 12 milyar olarak belirlenirken, ilçe belediyeleri ile birlikte Balıkesir'in 2024 yılı gelir bütçesi toplamda 23 milyar 452 milyon 583 bin 431 lira olarak belirlendi.

20 ilçe belediyesinin ise gelir bütçeleri şu şekilde planlandı:

Altıeylül Belediyesi: 950 milyon TL., Ayvalık Belediyesi: 1 milyar TL, Balya Belediyesi: 140 milyon TL., Bandırma Belediyesi: 1 milyar 260 milyon TL., Bigadiç Belediyesi: 550 milyon 52 bin 800 TL., Burhaniye Belediyesi: 1 milyon 50 bin TL., Dursunbey Belediyesi: 333 milyon 450 bin TL., Edremit Belediyesi: 1 milyar 607 bin 808 bin 917 TL. 10 kuruş, Erdek Belediyesi: 370 milyon TL., Gömeç Belediyesi: 368 milyon TL., Gönen Belediyesi: 796 milyon 395 bin TL., Havran Belediyesi: 220 milyon 490 bin TL., İvrindi Belediyesi: 222 milyon 735 bin 800 TL., Karesi Belediyesi: 1 milyar 30 milyon TL., Kepsut Belediyesi: 300 milyon TL., Manyas Belediyesi: 228 milyon 436 bin TL., Marmara Belediyesi: 214 milyon 64 bin 914 TL., Savaştepe Belediyesi: 130 milyon TL., Sındırgı Belediyesi: 382 milyon TL., Susurluk Belediyesi: 349 milyon 100 bin TL. olarak belirlendi. - BALIKESİR