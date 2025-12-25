Haberler

17 Bin üyeli Bal-Göç'te Fahriye Vatansever Ağca değişim için aday

Güncelleme:
BAL-GÖÇ Derneği'nin 20. Genel Kurulu'nda Prof. Dr. Fahriye Vatansever Ağca, 'demokrasi, şeffaflık ve birlik' vurgusuyla başkan adaylığını açıkladı. Üyelik sorunlarına ve demokratik işleyişe dikkat çekerken, dernekte güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Türkiye'nin en güçlü göçmen örgütlenmelerinden biri olan, yaklaşık 17 bin üyeli BAL-GÖÇ Derneği, uzun süredir yaşanan yönetim tartışmaları ve düşük katılımlı genel kurullarla gündemde. Dört dönemdir aynı isim tarafından yönetilen derneğin, bugün kendi tabanında dahi güven kaybı yaşadığı ifade edilirken Prof. Dr. Fahriye Vatansever Ağca, BAL-GÖÇ'ün 20. Genel Kurulu'nda "demokrasi, şeffaflık ve birlik" vurgusuyla başkanlığa adaylığını açıkladı.

1989 yılında Bulgaristan'dan zorunlu göçle Türkiye'ye gelen bir Balkan Türkü olan Ağca, on binlerce üyeye sahip bir derneğin genel kuruluna yalnızca birkaç bin kişinin katılmasının camiada ciddi bir kopuşa işaret ettiğini belirtti. Adaylık sürecinde üyelik başvurularının bekletildiği, aidatını ödeyen üyelerin hazirun listelerine alınmadığı ve kongre takviminin daraltıldığı yönündeki iddiaların ise demokratik işleyişi zedelediğini ifade etti.

Ağca, seçilmesi halinde genel kurullarda aidat şartının kaldırılacağını, yönetimin şeffaf, hesap verebilir ve ulaşılabilir hale getirileceğini, gençleri ve kadınları merkeze alan yeni bir yapılanma kurulacağını ve genel başkanlık görevine iki dönem sınırı getiren tüzük değişikliğinin ilk toplantıda gündeme alınacağını açıkladı.

Kardiyoloji uzmanı ve akademisyen olan Prof. Dr. Fahriye Vatansever Ağca, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Amacımız; BAL-GÖÇ'te zedelenen güveni yeniden inşa etmek, derneği üyeleriyle birlikte ayağa kaldırmak ve Balkan göçmenlerini hak ettikleri güçlü, saygın ve birleştirici yapıya yeniden kavuşturmaktır." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
