Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Çatışmaya, şiddete, hukuksuzluğa, adaletsizliğe artık son vermek gerekiyor. Bu süreç AK Parti'nin de yeni bir hikaye yazması için bir vesile olabilir. Bu süreç muhalefet için Türkiye'yi yönetme iddiasında olan muhalefet için bir fırsat, yeni bir hikaye yazma süreci olabilir. Bu süreç Dem Parti'nin geçmişteki mücadele birikimini de yanına alarak Türkiye'yi yönetme iddiasında bir parti olma fırsatı sunabilir. Dolayısıyla 86 milyon insanın lehine bir süreç var" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Kars İl Örgütü, 2'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Aynalı Köşk Konferans Salonu'nda yapılan kongreye, DEM Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve partililer katıldı. Tek listeyle gidilen seçimde Arzu Savaş Derman ve Seyfettin Gönel İl Eş Başkanı seçildi.

Kongrede konuşan Tuncer Bakırhan, "Çatışmaya, şiddete, hukuksuzluğa, adaletsizliğe artık son vermek gerekiyor. Bu süreç AK Parti'nin de yeni bir hikaye yazması için bir vesile olabilir. Bu süreç muhalefet için Türkiye'yi yönetme iddiasında olan muhalefet için bir fırsat, yeni bir hikaye yazma süreci olabilir. Bu süreç, DEM Parti'nin geçmişteki mücadele birikimini de yanına alarak Türkiye'yi yönetme iddiasında bir parti olma fırsatı sunabilir. Daha büyüyerek, daha genişleyerek. Sadece Kürtlerin yönetiminde olduğu değil, Kars'taki bütün renklerin yönetiminde olduğu bir parti olabilir. Dolayısıyla 86 milyon insanın lehine bir süreç var. Bu süreci hep birlikte sahiplenip, başarıyı ulaştırmak gerekiyor. Bu süreci siyasi bir malzeme haline getirmeden, rekabet aracına dönüştürmeden, Edirne'den Ardahan'a kadar Türkiye'de yaşayan bütün renklerin ve insanların eşitçe, kardeşçe bir arada yaşadıkları bir sürece vesile edelim diyorum" diye konuştu.

'YENİ PARTİ'NİN BİZE VEFA BORCU VAR'

Bir an önce teyit ve tespit raporunun açıklanmasını isteyen Bakırhan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e de izleme komisyonuna üye vermesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çünkü Yeni Partinin aynı zamanda bize bir vefa borcu da var. Biz 5 seçimdir. Yeni Parti'nin adaylarına oy verdik. Şimdi Karslı Mehmet amcanın, Ayşe teyzenin hakkı yok mu ya? Bu barıştır arkadaşlar. Bu sandık değil. Bunu rekabet aracına dönüştürmemek lazım. Barış her şeyin üzerindedir. Bütün partilerin izleme kuruluna da üye vermesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Onun için Meclis Başkanı da bir önce bu izleme kurulunu kapsayıcı bir şekilde açıklamalıdır. En önemlisi de çerçeve yasa uygulanmalıdır. Sayın Özgür Başkan'a da buradan sesleniyorum; Kars'ta onların da güçlü bir tabanı var, İl başkanı da burada gelin demokrasinin önündeki engeller için birlikte mücadele edelim."

DÜNYANIN BAŞ BELASI

Orta Doğu'nun ateş çemberi içinde olduğunu ve demokrasi olmadığı için bir türlü dikiş tutmadığını anlatan Bakırhan, "Nerede, ne zaman bir gerginliğin, çatışmanın çıkacağını kestiremiyoruz biz siyaset olarak. Bir tane dünyanın baş belası var, Trump Beyefendi. Bir gün başka bir şey diyor, öbür gün başka bir şey yapıyor. Şimdi de Kürtleri tehdit ediyor. Beyefendi zannediyor ki Kürtler onun silahlı gücü olacak, gidip İran'la savaşacak. Sen çok beklersin Trump Efendi. Kürtlerin yaşadığı sorunların sebebi senin ülkenin ve senin uyguladığın politikaların sonucudur, bunu unutmadık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı