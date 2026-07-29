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Baki Ersoy’dan okullarda güvenli eğitim ortamı için yazılı soru önergesi

Baki Ersoy’dan okullarda güvenli eğitim ortamı için yazılı soru önergesi
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, eğitim kurumlarında güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir eğitim ortamının güçlendirilmesine yönelik hazırladığı yazılı soru önergesini, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cevaplandırması istemiyle Türkiye Büyük Millet...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, eğitim kurumlarında güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir eğitim ortamının güçlendirilmesine yönelik hazırladığı yazılı soru önergesini, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in cevaplandırması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu.

Önergede; eğitim kurumlarında yıl boyunca sürdürülebilecek izleme, rehberlik ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi, öğrencilerin fiziksel ve psikososyal güvenliğinin daha etkin şekilde korunması, akran zorbalığı, şiddet, bağımlılık ve benzeri risklerin erken tespit edilerek gerekli tedbirlerin zamanında alınmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirecek sorular yöneltildi. Milletvekili Baki Ersoy, güçlü bir Türkiye'nin temelinin güçlü bir eğitim sisteminden geçtiğini belirterek, çocukların güvenli ve huzurlu ortamlarda eğitim almasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Ersoy, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Eğitim kurumlarımızda kaliteyi artırmak, öğrencilerimizin fiziksel ve psikososyal güvenliğini güçlendirmek, okullarda ortaya çıkabilecek risklerin erken tespit edilmesini sağlamak amacıyla, eğitim kurumlarında yıl boyunca sürdürülebilecek izleme, rehberlik ve değerlendirme süreçlerine ilişkin hazırladığımız yazılı soru önergesini, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'in cevaplandırması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduk.

Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha güvenli, daha huzurlu ve daha nitelikli eğitim ortamlarında öğrenim görebilmeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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