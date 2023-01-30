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Bakanlık bürokratlarından AK Parti ve MHP'li vekillere 'EYT' sunumu

Politika Haberleri

Bakanlık bürokratlarından AK Parti ve MHP'li vekillere 'EYT' sunumu

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun AK Parti ve MHP'li üyelerine sunum yaptı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ( Eyt ) ilgili düzenlemeye ilişkin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun AK Parti ve MHP'li üyelerine sunum yaptı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun AK Parti ve MHP'li üyelerine, EYT düzenlemesiyle ilgili kapsamlı sunum yapıldı. Basına kapalı olarak yapılan sunumda, bakanlık bürokratlarınca teklifin teknik detayları anlatıldı ve milletvekillerinin soruları yanıtlandı. Bürokratlar, milletvekilleriyle mali analiz konusunda da bazı bilgileri paylaştı. Yasa yürürlüğü girdikten sonra 1,7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2,2 milyon kişinin hemen emekli olabileceği belirtildi. 3,5 milyon işçi, 619 bin bağımsız çalışan, 669 bin devlet memuru olmak üzere emeklilik için yaşı bekleyen ve ilerleyen yıllarda bekleyecek olan kişi sayısının da toplam 4,8 milyon olduğu kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti EYT Politika Haberler

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