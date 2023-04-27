Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'nin bölgesel ve ulusal etkisi artacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, " Osmaniye'mizin 20 yıl sonra bölgesel etkisi, hatta ulusal etkisi birkaç kat artmış, son derece stratejik illerden birisi haline gelmiş bir yer olmasını sağlayacağız" dedi.

Yanık, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti . Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Osmaniye'nin ticarette, lojistikte ve tarımsal üretimde cesametinin çok üstünde bir etkiye ve üretim kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Yanık, "Osmaniye'mize üretim noktasında destek hem de ülkemize önemli bir hizmet, önemli bir katma değer üretildi. Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte inşallah bu potansiyeli Osmaniye'nin kendi özünde taşıdığı, bugünkünden belki birkaç kat daha yüksek potansiyeli hep beraber birlikte gerçekleştireceğiz. Osmaniye tam bir kavşak özelliğini taşıyor. Bu kavşak özelliğini biz önümüzdeki süreçte Allah nasip ederse bütün üretim biçimleri için, tarımsal üretimde de organize sanayi bölgeleriyle, sanayi yatırımının taşınmasıyla beraber çok daha farklı boyutlara taşıyacağız" dedi.

Kentin her türlü üretime ve gelişmeye fazlasıyla yeten bir insan kaynağı bulunduğunu belirten Yanık, şöyle devam etti:

"Sadece bizim yapmamız gereken, kamu tarafı olarak ya da siyasiler olarak bu potansiyelin önündeki varsa engelleri kaldırmak. Bu potansiyelin önündeki engelleri kaldırdığınızda zaten bizim insanımız gerisini kendisi halleder Allah'ın izniyle. O yüzden sizlerle bir arada olmak, sektörün değerlendirmelerini duymak, ihtiyaçlarını duymak, vizyonunu görmek, tasarladığı yeni atılımları görmek benim için de ayrıca çok kıymetli. Cumhurbaşkanı'mızın inşallah güçlü bir biçimde yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi, Cumhur İttifakı olarak Meclisimizde en güçlü bir biçimde milletvekili sayısıyla temsil edilmek ki Osmaniye'den hedefimiz 4-0 Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısını çıkarmak. Böyle olduğunda siyasi irade olarak da üretimin bugüne kadar olduğu gibi yine önünü sonuna kadar açıp, destekleyip, destek ve teşvik mekanizmalarıyla burada inşallah Osmaniye'mizin 10-20 yıl sonra bölgesel etkisi, hatta ulusal etkisi birkaç kat artmış, son derece stratejik illerden birisi haline gelmiş bir yer olmasını sağlayacağız. Hedefimiz, gayemiz bu, bunun için çabalıyoruz, bunun için çalışıyoruz ve bunun için de her şey hazır. Biz bir arada olduğumuzda el birliğiyle istişare mekanizması birbirimizi tamamlamayı temel hareket noktası saydığımızda bunların her birisi pekala çok kolaylıkla gerçekleşecek." - OSMANİYE