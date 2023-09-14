Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İsveç'te su ödülü alan Ayşe Pelin Dedeler ile görüştü. Dedeler'in 'Mikroplastikleri Su Ortamından Nano Malzemeler ile Uzaklaştıran Yeni Manyetik Sistem Projesi' büyük ilgi görmüştü.

Bakan Yumaklı, İsveç'te su ödülü alan Ayşe Pelin Dedeler ile bir araya geldi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İsveç'te Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması'nda "Üstün Başarı Ödülü"ne layık görülen Ayşe Pelin Dedeler ile görüştü.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı DSİ Genel Müdürlüğünce her yıl lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması'nda birinci olan İzmir Özel Çakabey Lisesi öğrencisi Ayşe Pelin Dedeler, İsveç'te Stockholm Uluslararası Su Enstitüsü tarafından düzenlenen Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmiş ve "Üstün Başarı Ödülü"ne layık görülmüştü.

'Mikroplastikleri Su Ortamından Nano Malzemeler ile Uzaklaştıran Yeni Manyetik Sistem Projesi' yarışmada büyük ilgi gören Dedeler, ödülünü düzenlenen törende Prenses Viktorya'dan almıştı.

Ayşe Pelin Dedeler ve annesi ile Bakanlıktaki makamında görüşen Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, öğrenciyi başarısından dolayı tebrik ederek ödüle layık görülen proje ile ilgili bilgi aldı.

Bir kız babası olarak Dedeler'in başarısından büyük gurur duyduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, ödül alan projenin çok orijinal bir konu olduğunu, su kaynaklarının ve içindeki canlıların plastik atıklardan korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Yumaklı, Ayşe Pelin Dedeler'in, başarısıyla rol model haline geldiğini belirterek "Ben gerçekten ülkemizin gençlerinden umutluyum ve ümitliyim. Sorumluluk hissetmek, insanlığa, ülkeye, dünyaya faydalı olmak için çalışmak takdir edilmesi gereken bir davranış. Bu nedenle senin başarını duyduğumda çok sevindim, mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Ayşe Pelin Dedeler de projesiyle ilgili bilgi verirken yaşadığı şehir olan İzmir'de denizdeki plastik atıkları görünce böyle bir sistem geliştirmeye karar verdiğini anlattı.

İleride bir bilim insanı olarak çevre sorunlarına çözüm bulmayı amaçlandığını belirten Dedeler, "Bir araştırmacı olmak istiyorum. O yüzden bu konular ilgimi çekiyor" dedi.