Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı uyarı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracıyla bu mücadeleye hazırız. 25 bin olan orman yangınlarıyla mücadele edecek kahraman sayımızı 28 bine çıkardık. Bunun yanında 138 bin eğitimli ve ekipmanlı gönüllümüz de bu mücadelenin önemli bir parçası. Lütfen açık alanlarda ateş yakmayalım, ateşe sebep olacak hiçbir faaliyette bulunmayalım" dedi.

Türkiye Ormancılık Yarışmaları (TOY) Finali, merkez Sarıçam ilçesindeki Sakıp Sabancı Kent Ormanı'nda düzenlendi.

"Tek bir kazanan var, o da yeşil vatan"

Toplam 30 orman bölge müdürlüğünün iştirakiyle 81 ilde 4 bin 800 yarışmacı ve 200 görevliyle, 5 bin yeşil vatan sevdalısının tek bir yürek haline gelerek bu oyunların başlangıcını gerçekleştirdiğini ifade eden Yumaklı, "Bu basit bir müsabaka değil. Bu aslında temelinde bir simülasyon; ormancılığın mesleki bilgi, deneyim ve tecrübenin saniyelerle, zamanla yarışmasının bir göstergesi. Yani adeta bir er meydanı. Bu parkurlar, ormancılığın her türlü unsurunu içinde taşıyan; havaların ısınmasıyla birlikte daha da hassas olmamız gereken orman yangınlarıyla mücadeleye hazırlığın, çelik gibi bir iradeyle bütün orman çalışanlarının, Yeşil vatan sevdalılarının bir araya gelmesinden müteşekkil bir şölen. Bu er meydanının kaybedeni olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu er meydanının tek bir kazananı vardır; o da yeşil vatan, o da Türkiye'dir" dedi.

'Yeni ekipmanlarla orman yangınıyla mücadeleye hazırız'

Yeni ekipmanlarla birlikte yangınla mücadeleye hazır olduklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, daha sonra şunları söyledi:

" Ağacımızı ve toprağımızı birer kaynak olarak görmüyoruz. Bu ülkenin ağacı da toprağı da gelecek nesillerden alınmış birer emanettir ve aynı şekilde teslim edilmelidir. Biz orman yangınlarıyla mücadeleye, orman teşkilatı olarak, bakanlık olarak hazırız. Bu yıl mücadele edecek hava ve kara gücümüze önemli takviyeler yaptık. Şu anda 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracıyla bu mücadeleye hazırız. 25 bin olan orman yangınlarıyla mücadele edecek kahraman sayımızı 28 bine çıkardık. Bunun yanında 138 bin eğitimli ve ekipmanlı gönüllümüz de bu mücadelenin önemli bir parçası. Lütfen açık alanlarda ateş yakmayalım, ateşe sebep olacak hiçbir faaliyette bulunmayalım. Azami dikkat ve hassasiyet, yangınla mücadelenin en etkili yoludur. Çünkü en iyi mücadele, yangının hiç çıkmamasıdır."

Konuşmanın ardından Bakan Yumaklı, yarışmayı takip etti

Yarışmanın sonunda Ankara Orman Bölge Müdürlüğü ekibi birinci, Adana Bölge Müdürlüğü ekibi ikinci ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekibi ise üçüncü oldu. Dereceye giren müdürlüklere kupaları verilirken Bakan Yumaklı da finallerde yarışan ormancıları tebrik etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı