Bakan Yerlikaya: Terörsüz bir geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Acı dolu günler inşallah artık geride kaldı. Artık kardeşliğimizi büyüttüğümüz yeni bir döneme girdik. Tarihi bir dönüm noktasındayız. Terörsüz bir Türkiye'ye, terörsüz bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geldiği Artvin'de düzenlenen 'Huzur ve Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Artvin Valisi Turan Ergün, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in de katıldığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, toplantıda Artvin'in huzuru temelinde yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlendirdiklerini söyledi.

'MİLLETİMİZİN BİRLİĞİNİ HEDEF ALDILAR'

Bakanlık olarak sorumluluklarının ilk sırasına huzur ve güvenliği koyduklarını kaydeden Bakan Yerlikaya, "Vatandaşlarımız huzur ve güven içinde olmalı ki ülkemizi daha güçlü ve müreffeh kılabilelim. Huzuru ve güvenliği sağlayalım ki 86 milyon hep birlikte, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşayabilelim. Maalesef terör, yıllar boyunca sadece canlarımızı hedef almakla yetinmedi. Kader ortağı olan milletimizin birliğini hedef aldı. Baskıyı, şiddeti ve zulmü reva gördü. Üretime, altyapıya, milletimizin refahını artıracak, yatırımlara harcanabilecek kaynakların israfına yol açtı. Ama tüm bu acı dolu günler inşallah artık geride kaldı. Artık kardeşliğimizi büyüttüğümüz yeni bir döneme girdik. Tarihi bir dönüm noktasındayız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Terörsüz bir Türkiye'ye, terörsüz bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

'TRAFİK GÜVENLİĞİ, TOPLUMSAL GÜVENLİĞİN BİR PARÇASIDIR'

Trafik kazalarına ilişkin veriler paylaşarak, trafik güvenliğinin, toplumsal güvenliğin bir parçası olduğunun altını çizen Yerlikaya, şöyle konuştu: "İçişleri Bakanlığı olarak nasıl ki terörle, zehir tacirleriyle, şehir eşkıyalarıyla ve tüm suç odaklarıyla mücadele en önemli sorumluluk alanlarımızsa; trafik güvenliğini sağlamak da birincil görevlerimiz arasında yer alıyor. İstatistikler bilimsel çalışmaların temelini oluşturur ve her bir veri, her bir rakam bize bir şeyler anlatır. Örneğin diyor ki rakamlar; ülkemizde maalesef 2024 yılında, 6 bin 351 canımızı yitirdik. Bu her gün 17,4 insanımızı trafik kazalarında kaybettiğimiz anlamına geliyor. Her gün içimizden birileri, evlat acısıyla yanıp tutuşuyor. Adımlarını yeni atmaya başlayan nice çocuklar öksüz ve yetim kalıyor. Bayramlarda boyunlar bükük kalıyor. Her gün sessizce eksiliyoruz ve ne yazık ki bu eksilmenin adı, trafik kazası. Böyle bir gerçeğin karşısında diyoruz ki; trafik güvenliği, toplumsal güvenliğin bir parçasıdır."

'TRAFİK, KİMSENİN EGOLARINI TATMİN ETME YERİ DEĞİLDİR'

Bakan Yerlikaya, "Trafik güvenliği, kara yolu ulaşımında; kazaların önlenmesi, can kayıplarının azaltılması, yaralanmaların en aza indirilmesi ve maddi zararların engellenmesi için alınan; teknik, hukuki, sosyal ve idari önlemlerin bütünüdür. Tüm bu bütünü oluşturmamız için ihtiyacımız olan, trafik kültürü inşa etmektir. Toplumdaki bireylerin kazalardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenme olasılığı göz önünde bulundurulduğunda, trafik kazaları sadece bireysel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal bir sorundur. Çünkü trafik yalnızca taşıtların akışı değil; toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Trafikte aşırı hızla kazanacağınız 2 dakika, size bir şey kazandırmaz ama o hız, bir ailenin hayatını karartabilir. Bir sürücü aracıyla, kadın bir sürücünün önünü kesiyor; yetmiyor, aracın üstüne çıkıyor, hınçla araca saldırıyor, hakaretler savuruyor. Trafik, kimsenin egolarını tatmin etme yeri değildir. Trafikte kabadayılık taslayan bu asfalt zorbalarına, toleransımız, sıfırdır" dedi.

'ARTVİN'DE 6 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTTİK'

Artvin genelinde kolluk kuvvetlerinin operasyon ve çalışmalarına dair bilgiler de paylaşan Yerlikaya, "Organize suç örgütleriyle mücadelemizi, diğer illerimizde olduğu gibi, Artvin'de de aralıksız sürdürüyoruz. Bu Kabine dönemimizde Artvin'imizde, düzenlediğimiz operasyonlar sonucu 6 organize suç örgütü çökerttik; 70 şahıs da tutuklandı. Ülkemizin dört bir yanında, asayiş, uyuşturucu, siber suçlar, düzensiz göç gibi vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini bozmaya yönelik her unsur karşısında tavizsiz bir duruş sergiliyoruz. Asayiş suçlarıyla mücadelede uygulamaya koyduğumuz önleyici tedbirler, suç sayılarını azaltırken; meydana gelen olaylarda aydınlatma oranlarımızı yukarıları taşıdı" diye konuştu.

'STRATEJİK BAKIŞ AÇISIYLA İÇ GÜVENLİĞİ TESİS EDİYORUZ'

Kentte son 2 yılda hırsızlık suçu sayısının yaklaşık yüzde 80 düşüğünü kaydeden Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelede çok yönlü, kapsamlı ve bütüncül bir strateji izlediklerini söyledi. Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak 675 bin personelimiz ve güçlü kurumsal kapasitemizle, güvenliği yeni nesil teknolojilerle bütünleştiriyor hem olaylara hızla müdahale ediyor hem de proaktif, insan odaklı ve stratejik bir bakış açısıyla iç güvenliği tesis ediyoruz. Ne diyoruz? Artvin'in huzuru, Türkiye'nin huzurudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefine kararlılıkla ilerliyoruz" dedi.